Somali'den gelen 71 öğrenci Kırşehir'de eğitime başladı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Somali uyruklu 71 öğrencinin eğitime başladığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Somali'den gelerek üniversiteyi tercih eden yabancı uyruklu 71 öğrenci için Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanışma toplantısı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencileri eğitim ve öğretim dönemleri boyunca üniversitede ve Ahi diyarı Kırşehir'de misafir etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Somalili gençlere kendilerini ülkelerindeymiş gibi hissetmeleri dileğinde bulunan Gökbel, Kırşehir'in tarihi ve misafirperverliği ile bir hoşgörü şehri olduğuna işaret ederek, şehre uyum sağlamaları konusunda biran önce Türkçe'yi öğrenmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerden Kırşehirli kültür elçisi olarak Somali'ye dönmeleri temennisinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Gökbel, kendilerinin de Hz. Muhammed'in hicret ettiği Habeşistan toprakları arasında yer alan Somali'yi ziyaret etmekten onur duyacaklarını aktardı.

KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı, Somali'den gelen 71 öğrencinin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) bir yıl dil eğitimi aldıktan sonra KAEÜ'de yerleştikleri bölümlerde 4 yıl daha eğitim alacaklarını kaydetti.