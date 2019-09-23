Son Dakika Haberleri: Somali'den Kismayo'ya tüm uçuşlar durduruldu
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Somali'den Kismayo'ya tüm uçuşlar durduruldu

1 saat önce

Somali'de federal hükümetin tanımadığı Jubaland eyaleti başkanlık seçimleri sonrası, bölgenin en büyük şehri Kismayo'ya tüm uçuşlar durduruldu.

Somali'den Kismayo'ya tüm uçuşlar durduruldu, System.String[]

Somali'de federal hükümetin tanımadığı Jubaland eyaleti başkanlık seçimleri sonrası, bölgenin en büyük şehri Kismayo'ya tüm uçuşlar durduruldu.

Somali Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Eylül'e kadar Kismayo'ya tüm uçuşların durdurulduğu ve şehrin "uçuşa yasak bölge" ilan edildiği belirtildi.

Jubaland'de geçen ay sonu yapılan, federal hükümetin ve eyaletteki muhaliflerin tanımadığı başkanlık seçimini mevcut Başkan Ahmed Madobe kazanmıştı.

26 Eylül'de yemin etmesi beklenen Madobe'nin yemin törenine katılmak için dün Kismayo'ya gitmek isteyen Somali eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed'e de seyahat yasağı getirilmişti.

2011'de özerklik kazanan Jubaland sık sık terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kenya sınırında yer alan bölge, uzun zamandır çevre ülkelerin de dahil olduğu güç mücadelesine sahne oluyor.

Kenya Dışişleri Bakanlığı seçim sonuçları sonrası Ahmed Madobe'ye kutlama mesajı göndererek, Somali hükümetiyle çalışması çağrısında bulunmuştu.

Somali, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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