Somali'den tarihi özür - Son Dakika

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Somali'den tarihi özür

6 saat önce

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somali İç Savaşı'nda Siad Barre yönetiminin yaptıklarından ötürü Somaliland halkından özür diledi.

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Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somali İç Savaşı'nda Siad Barre yönetiminin yaptıklarından ötürü Somaliland halkından özür diledi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki bir toplantıda konuşan Fermacu, özerk Somaliland'ın başkanı Musa Bihi'yle yaptığı görüşmeden günler sonra, 1988 yılında Hargeisa şehrine yapılan bombalamadan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Bombalamanın, güneyin veya herhangi bir kabilenin tavrını yansıtmadığını, sadece Barre yönetimiyle ilişkili olduğunu dile getiren Fermacu, Barre'ye karşı savaşan Somali Ulusal Hareketi ve Birleşik Somali Kongresi'nin de yaptıklarından ötürü özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Fermacu ve özerk Somaliland Başkanı Musa Bihi, geçen günlerde Etiyopya'nın arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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