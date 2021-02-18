Somali'den tedavi için Bolu'ya gelen ailenin kar sevinci - Son Dakika

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Somali'den tedavi için Bolu'ya gelen ailenin kar sevinci

İlk kez gördükleri karda çocuklar gibi eğlendiler

BOLU - Bolu'ya tedavi için Somali'den gelen 3 kişilik aile, hayatlarında ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı. Yarım metreyi bulan kar yığınları arasına giren aile, çocuklar gibi eğlendi.

Edinilen bilgiye göre, Somali'de Kadın Doğum doktoru olarak görev yapan Abdulrezzaz Abdullah eşi Hamda Abdullah ve annesi Khadra Abdullah, daha önce bir konferansta tanıştıkları Prof. Dr. Ahmet Ural'ın tavsiyesi üzerine bir dizi tedavi için geçtiğimiz hafta Bolu'ya geldi. Yöresel kıyafetleriyle Bolu'ya gelen ve daha önce hiç yoğun kar yağışıyla karşılaşmayan Abdullah ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. Ailenin tedavi gördüğü hastane çevresinde kar kalınlığının yarım metreyi bulmasının ardından Abdulrezzaz Abdullah ile eşi ve kardeşi beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda kar sevinci yaşadı. Somali'de göremedikleri karı tedavi olmak için geldikleri Bolu'da gören aile, kar topu oynayarak çocuklar gibi eğlendi.

"Bu kadar karı beklemiyorduk"

Gördükleri sıcak ilgiden memnun olduklarını söyleyen Abdulrezzaz Abdullah, "Kardeşlerimin bazıları Avrupa'da yaşadığı için Türkiye'nin de soğuk olacağını tahmin etmiştim ama bu ölçüde karı biz de beklemiyorduk. Bir parça hazırlıklı gelmiştik sadece. İnsanların sıcaklığı ve pozitif yaklaşımı bizim soğuk havadan ve kardan etkilenmememizi sağladı. Gösterilen konukseverlik için teşekkür ediyorum" dedi.