Muhalefet, seçimlerin zamanında yapılması için ağustos ayında gösterilere başlamış, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Somaliland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin teknik ve mali engellerden ötürü 13 Kasım'da değil gelecek 9 ayda yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi - Son Dakika

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