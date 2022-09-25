Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi - Son Dakika
Üye Girişi

Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi

25.09.2022 12:30
Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini erteledi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini erteledi.

Somaliland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin teknik ve mali engellerden ötürü 13 Kasım'da değil gelecek 9 ayda yapılacağı ifade edildi.

Muhalefet, seçimlerin zamanında yapılması için ağustos ayında gösterilere başlamış, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Gösterilerde başı çeken muhalefetteki Wadani Partisi, 2021'de yapılan meclis seçimlerinde 31 sandalye kazanarak mecliste en fazla vekile sahip parti konumuna gelmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

YORUMLAR
500
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: 'Dini ve insani değerleri yok' Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: 'Dini ve insani değerleri yok' Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor
Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek!
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 Erdoğan Toprak: AK Parti iktidarı kendilerine oy vermeyenlerin ahiretlerinin yanacağını öne sürüp tehdit ediyor
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
10:28 Adana'da husumetli olduğu arkadaşını vuran genç: Beni dövdüğü için sıktım
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 12:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Somaliland, tartışmalı başkanlık seçimlerini erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement