Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor

23.07.2022 00:10
Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katılmak istediğini bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) katılmak istediğini bildirdi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha şehrinde düzenlenen 22'inci EAC Zirvesi'ne topluluğa üye devlet başkanları, bakanlar, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin artık kimseye yük olmak istemediğini ve EAC'ye katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Mahmud, Somali'nin Doğu Afrika Topluluğu'na resmi olarak erişeceği gün bir rüyanın gerçek olacağını ifade ederek, "Somali halkı adına resmi bir talepte bulunmamız için karşınızdayım, bu büyük topluluğa katılmamız gerekiyor." dedi.

Somali bayrağının ve EAC ülkelerin bayraklarıyla yan yana dalgalanması gördüğünde çok sevindiğini dile getiren Mahmud, gelecek yıllarda böyle kalacağından umutlu olduğunu söyledi.

EAC, bölge ülkelerin başarıları, fırsatları, zorlukları ve bölgesel bloğun ortak pazar protokolünün açıklanmasından bu yana geçen 11 yıllık yolculuğu yansıtmak için 22'nci EAC Zirvesi düzenledi.

Zirvede, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin EAC Entegrasyonu, Federal Somali Cumhuriyeti'nin Doğu Afrika Topluluğuna kabul süreci, Topluluğun Sürdürülebilir Finansman Mekanizmaları gibi konular ele alındı.

YORUMLAR
500
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Mbeki, olası toplumsal huzursuzluklara karşı uyardı
Kaynak: AA

Tanzanya, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 00:10:07. #1.11#
SON DAKİKA: Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement