Son Dakika Haberleri: Somali Enerji Bakanı Ahmed'den Türk Firmalarına Yatırım Daveti

Somali Enerji Bakanı Ahmed'den Türk Firmalarına Yatırım Daveti

1 saat önce

Somali Enerji Bakanı Abdirashid Moamed Ahmed ve beraberindeki üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti DEİK'te ağırladı.

Somali Enerji Bakanı Ahmed'den Türk Firmalarına Yatırım Daveti, System.String[]

Toplantıda, Türkiye ile Somali arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle petrol ve maden sektöründe kurulabilecek iş birlikleri ve atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Somali Enerji Bakanı Abdirashid Moamed Ahmed'in Türkiye ziyareti kapsamında DEİK ev sahipliğinde ve Türkiye- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu başkanlığında düzenlenen çalışma toplantısı, Somali Parlamento Enerji Komisyonu Üyesi Abdirzak Dahir Mohamud, Somali Ankara Büyükelçisi Jama Abdulahi Mohamed, Türkiye- Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu ve iki ülke özel sektör firma temsilcilerinin katılımıyla 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Somali Enerji Bakanı Abdirashid Moamed Ahmed açılış konuşmasında, Somali'nin Türkiye ile uzun vadeli stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, hükümetleri tarafından gerekli her türlü desteğin sağlanacağını ve ülkenin enerji sektöründe yatırımcı Türk firmalarına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Somali'de petrol ve doğalgaz rezervlerinin Türk firmaları tarafından değerlendirilmesinin önemini vurgulayan Ahmed, 2018 yılı içerisinde Londra'da düzenlenen "Somali'nin Kalkınma Platformu" altında, ülkenin kalkınması için ülkedeki doğal kaynakların kullanılmasının ekonomiye katkısı olacağını söyledi.

TÜRK FİRMALARI SOMALİ'DE ENERJİ ALANINDA YATIRIM YAPABİLİR

Ahmed, Somali'nin kalkınması ve enerji kaynaklarının kullanılması kapsamında Türkiye'de önümüzdeki Nisan ayı içerisinde 'Enerji ve Maden İş Forumu' düzenlenmesini planladıklarını vurguladı ve Enerji alanındaki Türk firmalarını Somali'ye yatırım yapmaya davet etti. Somali'nin insani yardım alan ülke ile anılmasını istemediklerini belirten Ahmed, ülkenin enerji alanındaki fırsatlarının keşfedilmesi ve bilinirliğinin sağlanması için Türk hükümeti ve özel sektörünün ülkeye yatırım yapmasını istediklerini kaydetti.

DOĞU AFRİKA'YA AÇILAN KAPI: SOMALİ

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu, Afrika ve özelinde Somali ile yakın temaslar ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişebileceğini söyledi. Somali'nin doğu Afrika'ya açılan kapı olduğunu belirten Barutoğlu, "Bugün sadece enerji sektörünü değil, aynı zamanda inşaat ve altyapı, tarım, yapı malzemeleri, sağlık turizmi, makine gibi sektörleri de değerlendirmemiz gerekiyor. İş birliği yapabileceğimiz sektörlerde know-how'u paylaşabiliriz" dedi. İki ülkenin kazan-kazan yaklaşımı ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştireceğine değinen Barutoğlu, Somali'deki insan kaynağı ile sürdürülebilir kalkınma ve sanayileşmenin temelindeki enerji sektörünün gelişecebileceğini söyledi. Türk özel sektörünün Somali'deki enerji alanındaki fırsatları değerlendirebileceğini vurgulayan Barutoğlu, Somali'nin enerji ve özelinde güneş ve rüzgar enerjisinin fırsatlar barındırdığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

Somali, Güncel
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