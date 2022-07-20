Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, hükümetin Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek için güçlü ve kapsamlı operasyon başlatmakta kararlı olduğunu söyledi.

Barre, başkent Mogadişu'da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası hem askeri hem de farklı yöntemlerle ülkedeki terör örgütlerine karşı güçlü ve kapsamlı bir operasyon başlatılacağını söyledi.

Amaçlarının hem insani yardımlar hem de ticaret için ana geçiş rotalarının yeniden açılması olduğunu belirten Barre, ortak operasyonun önemine dikkati çekti.

Mayısta ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede yeni politika geliştirdiklerini açıklamıştı.

Eş-Şebab, 17 Temmuz'da Somali'nin güneyindeki Orta Şabelle bölgesinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu oteli hedef almıştı.