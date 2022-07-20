Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor

20.07.2022 17:58
Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, hükümetin Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek için güçlü ve kapsamlı operasyon başlatmakta kararlı olduğunu söyledi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, hükümetin Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek için güçlü ve kapsamlı operasyon başlatmakta kararlı olduğunu söyledi.

Barre, başkent Mogadişu'da Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası hem askeri hem de farklı yöntemlerle ülkedeki terör örgütlerine karşı güçlü ve kapsamlı bir operasyon başlatılacağını söyledi.

Amaçlarının hem insani yardımlar hem de ticaret için ana geçiş rotalarının yeniden açılması olduğunu belirten Barre, ortak operasyonun önemine dikkati çekti.

Mayısta ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede yeni politika geliştirdiklerini açıklamıştı.

Eş-Şebab, 17 Temmuz'da Somali'nin güneyindeki Orta Şabelle bölgesinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu oteli hedef almıştı.

YORUMLAR
500
Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti Somaliland, kendisini ülke olarak tanımayan BBC'ye yasak getirdi Somaliland, kendisini ülke olarak tanımayan BBC'ye yasak getirdi
Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: Somali, Eş-Şebab'a karşı kapsamlı operasyon planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement