Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti

20.07.2022 12:41
Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti

Somali hükümeti, Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasında yaşanan çatışmalara askeri müdahalede bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Somali hükümeti, Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasında yaşanan çatışmalara askeri müdahalede bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Somali Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdikarin Ali Kaar, basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki iç savaşla ilgili Somali'ye yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kaar, Eritre'de eğitilen Somali askerlerinin Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı.

"Kayıp" olduğu öne sürülen 5 bin Somalili kursiyerin nerede olduğunun bilindiğini kaydeden Kaar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Eritre ziyareti sırasında bu kişiler ile görüştüğünü ve Somali'ye getirilmeleri için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Eritre'de eğitilen Somalili askerlerin Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu iddia edilmişti.

YORUMLAR
500
Mikronezya'da hükümet, ülkede Kovid-19'un ilk kez salgına dönüştüğünü açıkladı Mikronezya'da hükümet, ülkede Kovid-19'un ilk kez salgına dönüştüğünü açıkladı Libya'dan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü Libya'dan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü
Kaynak: AA

Etiyopya, Hükümet, Eritre, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement