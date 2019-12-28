Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali Federal Hükümet Sözcüsü: Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Federal Hükümet Sözcüsü Ismael Mukhtar Omar sosyal medya hesabından 30 kişinin hayatını kaybettiğini; 60'tan fazla da insanın yaralandığını duyurdu.

Somali eski güvenlik bakanı, Federal Parlamento üyesi Abdirizak Mohamed ise  patlamada 17'si güvenlik görevlisi, 4'ü farklı uyruktan 73'ü sivil 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkent Mogadişu'da bir vergi kontrol noktası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın yaşandığı bölge

-Patlama sonrası yükselen dumanlar

GÖRÜNTÜLER DGS'DE


Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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