Son Dakika Haberleri: Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
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Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu

30 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Zaferspor Kulübü forması giyen 14 yaşındaki İdris Ersoy, Fenerbahçe'ye transfer olarak ilçede sevinç yaşattı.

Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Zaferspor Kulübü forması giyen 14 yaşındaki İdris Ersoy, Fenerbahçe'ye transfer olarak ilçede sevinç yaşattı.


Soma Zaferspor Kulübü'nün yetiştirdiği sağ kanat oyuncusu 14 yaşındaki İdris Ersoy, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transferle ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden de duyuru yapılırken, ilçede sevinç yaşandı. İdris'i yetiştiren Soma Zaferspor Kulübü'nün hem başkanı hem de antrenörü olan Hakan Arslancan, "Sporcumuz İdris Ersoy bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sporcumuza bundan sonraki sporculuk yaşamında başarılar dilerim" dedi.


Soma'da meydana gelen maden faciası sonrasında çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla Soma Zaferspor'u kurduklarını belirten Arslancan, İdris'i Türkiye'nin birçok önemli kulübünün transfer etmek istediğini ancak en çok isteyen Fenerbahçe'ye transfer olduğunu kaydetti.


Madenci baba İbrahim Ersoy'un oğlu olan İdris Ersoy'un eğitim hayatına da artık İstanbul'da devam edeceğini söyleyen Arslancan, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli başarılar sağlayacağına inandığını belirtti. - MANİSA

Fenerbahçe, Manisa, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
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14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu
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