Somalı gençlerden polise sürpriz kutlama - Son Dakika

Soma ilçesinde bir grup genç, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

TÜGVA Soma Temsilciliğinde düzenlenen organizasyonda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulunan gençler, olay yerine gelen polisleri meşale ve sloganlarla karşıladı.

Daha sonra polislere pasta ikram eden gençler, Türk polis teşkilatının 177. yılını kutladı.

TÜGVA Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan, milletin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet teşkilatının 177. yılını kutlamak istediklerini belirterek, "Şanlı polislerimize tatlı bir ihbar sürprizi hazırlandık. Polislerimiz mesleki hayatlarında daha önce böyle bir güzel sürprizli ihbarla karşılaşmadıklarını söylediler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor." dedi.