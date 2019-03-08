Son Dakika Haberleri: Somali Güneş ve Rüzgar Enerjisinde Fırsatlar Barındırıyor"

Somali Güneş ve Rüzgar Enerjisinde Fırsatlar Barındırıyor"

1 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu, Somali ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişebileceğini belirterek, "Somali özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor.

Somali Güneş ve Rüzgar Enerjisinde Fırsatlar Barındırıyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Erhan Barutoğlu, Somali ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişebileceğini belirterek, "Somali özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor. Afrika ve özelinde Somali ile yakın temaslarla ikili ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilebilir." ifadesini kullandı.

Barutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Somali Enerji Bakanı Abdiraşid Muhammed Ahmed ve beraberindeki üst düzey heyeti DEİK'te ağırladıklarını bildirdi.

Somali'nin Türkiye için Doğu Afrika'ya açılan önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Barutoğlu, bu ülkedeki insan kaynağı ve sürdürülebilir kalkınma ile enerji sektörünün gelişebileceğini aktardı.

Barutoğlu, Türk özel sektörünün Somali'de enerji alanındaki fırsatları değerlendirebileceğine işaret ederek, "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor. Afrika ve özelinde Somali ile yakın temaslarla ikili ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilebilir. Somali'de sadece enerji sektörünü değil, aynı zamanda inşaat ve altyapı, tarım, yapı malzemeleri, sağlık turizmi, makine gibi sektörleri de değerlendirmemiz gerekiyor. İş birliği yapabileceğimiz sektörlerde know-how paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıya davet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Somali Enerji Bakanı Abdiraşid Muhammed Ahmed de ülkesinin Türkiye ile uzun vadeli stratejik ortak olduğunu belirterek, hükümet olarak Türk yatırımcılara gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Somali'de petrol ve doğal gaz rezervlerinin Türk firmaları tarafından değerlendirilebileceğini ifade eden Ahmed, ülkesinin kalkınması ve enerji kaynaklarının kullanılması kapsamında Türkiye'de nisan ayında "Enerji ve Maden İş Forumu" düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Ahmed, Somali'nin sürekli insani yardım alan bir ülke olarak anılmasını istemediğini belirterek, Türk hükümeti ve özel sektörünü ülkede enerji alanında yatırım yapmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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