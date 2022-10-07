Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı - Son Dakika
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Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı

07.10.2022 14:52
Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, terör örgütü Eş-Şebab'ın emriyle başkent Mogadişu'daki inşaatları durduran müteahhitleri uyardı.

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, terör örgütü Eş-Şebab'ın emriyle başkent Mogadişu'daki inşaatları durduran müteahhitleri uyardı.

Fiqi, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın emriyle bazı müteahhitlerin Mogadişu'daki inşaatları durdurduğunu hatırlattı.

Müteahhitlere Eş-Şebab'ın emriyle hareket etmemeleri çağrısı yapan Fiqi, örgütten talimat alanlara ceza uygulanacağını söyledi.

"Güvenlik güçleri terör örgütüne karşı gereğini yapacak ve hükümetin talimatına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak." ifadesini kullanan Fiqi, Eş-Şebab'ın şehirdeki emekçileri cezalandırmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan, örgütün mali kaynaklarını kurutmaya çalışırken askeri operasyonları da sürdüren Mogadişu hükümetine bağlı ordu, Muryaale bölgesindeki operasyonda 19 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi.

Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde tutan Eş-Şebab, şehirde yaşayan halktan vergi adı altında haraç toplayarak gelir elde ediyor.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı - Son Dakika
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