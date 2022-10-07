Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde tutan Eş-Şebab, şehirde yaşayan halktan vergi adı altında haraç toplayarak gelir elde ediyor.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali hükümeti Eş-Şebab'ın talimatlarına uyan müteahhitleri uyardı - Son Dakika

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