Somali İçin 1 Milyar Dolarlık Yardım Çağrısı

ADDİS Somali
hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları 2019 yılında 3,4 milyon Somalili için 1 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Hükümet
ve ülkede faaliyet yürüten yardım kuruluşları tarafından ortak hazırlanan 2019 İnsani Müdahale Planı'nda, acil yardıma ihtiyaç duyan 3,4 milyon Somalili için 1 milyar dolarlık yardım gereksinimi olduğu ifade edildi.
İklim, çatışma ve zorla yerinden edilme gibi sebeplerden milyonlarca kişinin hayatının olumsuz etkilendiğine işaret edilen planda, 2018'de 6,2 olan toplam insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının düzenli yağışların görülmesi nedeniyle bu yıl 4,2 milyona gerilediği aktarıldı.
Bu yıl insani yardıma ihtiyaç duyan toplam 4,2 milyon kişinin yüzde 81'ine destek olunmasının hedeflendiği belirtilen planda, çoğunluğunu yerinden olanlar ve kırsal nüfusun oluşturduğu 1,5 milyondan fazla insanın ise kritik seviyelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.