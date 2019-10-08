Somali ile Kenya arasında hava sahası krizi

Uzun süredir komşusu Kenya ile kıta sahanlığı sorunu yaşayan Somali, şimdi de hava sahasını ihlal etmeye başlayan Kenya'yı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayet etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali, Jubaland eyaletinde yaşanan seçim krizinden sonra bölgenin en büyük şehri Kismayo'ya doğrudan uçuşlar yapan Kenya'yı ICAO'ya bildirdi.

Somali'nin eski eyalet başkanları Abdikarim Hüseyin Guled ve Şerif Hasan Şeyh Aden'i taşıyan uçak hafta sonu Kenya'nın başkenti Nairobi'den Kismayo Havalimanı'na direkt uçuş gerçekleştirmişti.

Federal hükümet seçimi tanımıyor

Jubaland'de geçen ay sonu yapılan, federal hükümetin ve eyaletteki muhaliflerin tanımadığı başkanlık seçimini mevcut Başkan Ahmed Madobe kazanmıştı.

Kenya sınırında yer alan bölge, uzun zamandır çevre ülkelerin de dahil olduğu güç mücadelesine sahne oluyor. Kenya Dışişleri Bakanlığı, seçim sonuçları sonrası Ahmed Madobe'ye kutlama mesajı göndermişti.

İki ülke ayrıca Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Anlaşmazlığın çözümü için başvurulan Uluslararası Adalet Divanında dava görülmeye devam ediyor.