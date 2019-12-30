Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı - Son Dakika

Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

6 saat önce

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.

Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı, System.String[]

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi.

Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.

81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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