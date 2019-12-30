Somali İstihbarat Ajansı: "(Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali İstihbarat Ajansı: '(Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke... - Son Dakika

Somali İstihbarat Ajansı: "(Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke...

6 saat önce

Somali İstihbarat Ajansı: "(Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı.

Somali İstihbarat Ajansı:

Somali İstihbarat Ajansı: "( Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı."

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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