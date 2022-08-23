ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2022

23.08.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2022

"Somali Kartalları" Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda yetiştiriliyorSomali'de güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlenen "Kartal Taburları", ülkedeki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelince eğitiliyorTemel bilimlerin yanı sıra harekat yönetimi, muharebe düzenleri,...

6 Nisan 1920

1- "Somali Kartalları" Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda yetiştiriliyor

Somali'de güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlenen "Kartal Taburları", ülkedeki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelince eğitiliyor

Temel bilimlerin yanı sıra harekat yönetimi, muharebe düzenleri, nişancılık ve atış gibi eğitimlerini başarıyla tamamlayan erbaş ve erler Türkiye'de eğitime alınıyor ve başarılı olanlar komando olarak bu taburlarda göreve başlıyor

Ülkenin subay ve astsubay ihtiyacının önemli kısmı da Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığındaki Askeri Okul Komutanlığından mezun ediliyor

(Barış Kılıç/Mogadişu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Özel sektör, savunma sanayisinde yeni yatırımlara hazırlanıyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:

"Savunma sanayisinde Ankara'da yeni yatırımlar göreceğiz, çok ciddi talepler de bulunuyor. Büyük araziler isteyenler var. Onlar için Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni genişletmeye çalışıyoruz"

"Özel sektör olarak savunma sanayisinde daha fazla sorumluluk üstlenmemiz lazım. Şu ana kadar bize kapalı olan lojistik kısmının da sivil sektöre açılmasıyla daha maliyet etkin bir sektör doğacağına, herkesin, en önemlisi de ülkemizin bu işten kazançlı çıkacağına inanıyorum"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 50 bin liralık desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

4- Tarım Kredi indiriminden sonra marketlerde sarı etiketler çoğalıyor

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:

"Bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde fiyat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm"

"Ne var ki bazı zincir marketler ise eski fiyatlarında diretmekte. Ancak bu marketlerin mağazaları da oldukça tenha bulunmaktaydı"

(Hatice Şenses/İstanbul)

5- Avrupa'da kuraklık çarpıcı biçimde etkisini gösteriyor

Avrupa'da son 500 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor

2050'ye kadar yaklaşık 216 milyon insanın, iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık sebebiyle yurdundan olabileceği değerlendiriliyor

Her yıl 12 milyon hektardan fazla arazi çölleşiyor

(Tevfik Durul/Atina) (Grafikli)

6- Madalya yolunda rakip, saha dışında dost

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde birbirlerine rakip olan 2020 Tokyo'nun altın madalyalı ismi para tenisçi Abdullah Öztürk ile bronz madalya sahibi Nesim Turan, şampiyonluk yolunda birbirlerine rakip olmalarına rağmen özel hayatlarındaki dostluklarıyla ön plana çıkıyorlar

Abdullah Öztürk: "Aramızda final oynayınca sonucun da pek önemi kalmıyor, kazanan Türkiye oluyor. Açıkçası Konya'daki finali ben kazansaydım üzülürdüm. Gerçekten onun hakkıydı"

Nesim Turan: "Benim veya onun kazanması fark etmez, günün sonunda kardeşlik kazanıyor. Bayrağımız gönderde ve İstiklal Marşı'mız okundu"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Mogadişu, Ankara, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2022 - Son Dakika
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