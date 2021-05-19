Somali, kıyılardaki enerji kaynaklarını Kenya'yla paylaşacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Somali, kıyılardaki enerji kaynaklarını Kenya'yla paylaşacağı iddiasını yalanladı

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti.

Somali, Kenya'yla ihtilaf yaşadığı Hint Okyanusu kıyılarında çıkarılacak doğal gaz ve petrolü Kenya'yla yarı yarıya paylaşacağı iddialarını reddetti. Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulaid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kenya medyasının iki ülkenin Katar ara buluculuğunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberini yalanladı. Gulaid, "Somali ve Kenya'nın petrol ve doğal gaz gelirini yüzde 50-50 paylaşacağına dair bir anlaşmaya vardığına ilişkin haberler asılsız ve yalan. Kıyı anlaşmazlığında Uluslararası Adalet Divanının adil hükmünü bekliyoruz." ifadesini kullandı. Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davanın ilk duruşması 15 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanında görülmeye başlanmıştı. İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. Öte yandan, Somali, Kenya'yı sık sık yerel eyalet yöneticilerini kullanarak iç işlerine karışmakla suçluyor.

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı

Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi