Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu - Son Dakika
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Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu'da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya'daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.

Mogadişu, Twitter, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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