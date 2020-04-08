Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.
Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu'da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya'daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi