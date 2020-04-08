Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu'da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya'daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.