Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

01.06.2022 20:02
Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kuraklık nedeniyle milyonlarca kişinin yardım beklediği ülkesi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kuraklık nedeniyle milyonlarca kişinin yardım beklediği ülkesi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

Kuraklık nedeniyle evini terk ederek Baidoa bölgesindeki kamplara sığınan aileleri ziyaret eden Mahmud, burada yaptığı açıklamada, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahmud, Somalilerin kurtulması için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, ülke genelinde 6,1 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda sorunu yaşadığını belirtmişti. Ülkesinin "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsame, 330 bin çocuğun uzun süreli kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşadığını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana yeterli miktarda mevsimsel yağış alamayan Somali'de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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Kaynak: AA

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