Somali, kuraklıkla mücadelede uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Somali, kuraklıkla mücadelede uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı

21.06.2022 10:51
Somali, kuraklıkla mücadelede uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, ülkede devam eden kuraklıkla mücadele için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, ülkede devam eden kuraklıkla mücadele için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Warsame, kuraklıktan etkilenen bölgelerden Gedol'u ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'nin acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Somali hükümeti ve uluslararası toplum, kuraklıkla mücadelede ortak çalışmalı, kuraklıktan etkilenen kişilere yardım etmeli." dedi.

Warsame, kuraklığın tüm ülke için olumsuz olduğunu ancak güvenlik nedeniyle evlerini terk edenlerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini belirterek insanlara yardım edebilmek ve engelleri kaldırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Somali Koordinatörü Adam Abdelmoula da ülkenin, tarihindeki en şiddetli kuraklığı yaşadığını söyledi.

Abdelmoula, insani yardım sağlanmadığı müddetçe kuraklık nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

BM verilerine göre, 2020'nin sonlarından beri yeterli miktarda mevsimsel yağış alamayan Somali'de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali hükümeti, artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

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