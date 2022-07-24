Somalı Maden İşçilerinin Özelleştirmeye Karşı Eylemi Sürüyor: "'Siz Almayın, Özel Sektör Alsın'. Böyle Bir Mantığa Karşıyız"

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştıkları maden ocağının özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçilerini CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ziyaret etti. Ankara'ya yürümek isteyen maden işçilerinden biri, madenin tam üretim aşamasına geldiğinde özelleştirildiğini kaydederek, "17 yıldır vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak üzereyken, 'Siz almayın, bırakın özel sektör alsın'. Böyle bir mantığın karşısındayız" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Ege Linyitleri İşletmesi'ne (ELİ) bağlı Eynez Maden Ocağı'nda çalışan maden işçileri, ocağın bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devredilmesine karşı Ankara'ya başlattıkları yürüyüşü sürdürüyor. Manisa Kırkağaç'ta durdurulan işçileri CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ziyaret etti.

Madencilerden biri, Soma'da 2014 yılındaki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi anımsatarak, bu madencilerin hayatını kaybettikleri ocağın Yeni Anadolu şirketine devredildiğini söyledi. Madenci, bu ocak zarar ettiği için şirkete yeni ocaklar verildiğini kaydederek, "Yeni Anadolu'nun zararı karşılanması anlamında kuzey ve güney Kısrakdere verildi. Kısa bir zamanda buradan alan firma, bizim üstünü açtığımız, piyasaya hazır hale getirdiğimiz kömürü 4,5 ton civarında piyasaya vermeye kalktı. Elimizde kalan kaliteli kömür yatakları bakamından bir Eynez yer üstü ocağımız var. 17 yıldır üstünü açıp da şu anda ilk altı ay içinde bile 1 milyon 400 bin ton bile kömür verdiğimiz sahamız, bir kısmı üstü açık olduğu halde bile birilerine peşkeş çekilmeye çalışıyor. Biz buna karşıyız" diye konuştu.

"BİZİM ELİMİZDEN ALIYORLAR, ÖZEL ŞİRKETİ ÇALIŞTIRIYORLAR"

Başka bir maden işçisi de kaliteli kömür sahasının şirkete satılmasına tepki göstererek, "Bize heyelan diyorlar, yarık- çatlak diyorlar. Bizim elimizden alıyorlar. Oraya özel şirketi koyup, özel şirketi çalıştırıyorlar" dedi. Madenci, uzun süredir kömürün üstünü açtıklarını ve üretim aşamasına geldiğini dile getirerek, "Tam üretime geçilecekken halkımıza, fakire, fukaraya 2 bin liraya verilmeye çalışırken, bunu yükseltmek, piyasayı alt üst etmek istiyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz" diye vurguladı.

"PEŞKEŞ ÇEKİLME DURUMU VAR"

Eynez Ocağında 2006 yılından bu yana çalıştığını kaydeden maden işçisi ise yılladır kömürü çıkarmak için uğraştıklarını ve kömüre ulaştıkları anda özelleştirmenin ortaya çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Özelleştirmeden ziyade peşkeş çekme durumu var. Bizim bu direnişimiz kesinlikle ELİ'i çalışanlarının (Ege Linyit İşletmesi) kendisi için bir mücadele değil. Biz 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını düşünüyoruz. Biz normal bir özel sektör değiliz. Biz devlet babanın işyeriyiz. Eğer devlet baba kendi sahasından çekilirse özel sektör istediği gibi at koşturur, bugün kömür 4 bin lira ise ertesi hafta 5 bin lira olur. Belki bir dahaki ay 8 bin lira olur. Ama devlet var olduğu mühletçe ne der? 'Alo, ben devletim. Burada ben varken gariban kömür yakacak. 2 bin liralık kömürü 8 bin liraya satamazsınız' diyecek. Ama bu şartlarda biz gidersek, vatandaş bizden desteğini çekerse, normal devlet kurumu gibi 'Aman satılırsa satılsın' derse sadece ELİ değil 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti kaybedecek."

17 YILLIK EMEK ÖZEL ŞİRKETE DEVREDİLİYOR

Yıllardır verdikleri emeğin bir sermayedara teslim edildiğini belirten maden işçisi de 2 bin liralık kömürün özelleştirme nedeniyle Soma'da bile 4 bin liraya çıktığını aktararak, "Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Halkımızın emeği, parası, vergisiyle alınan mazotudur, makinasıdır. 17 yıldır bu ülke için çalışıyor. Bunları kaldırdılar, bir sermayeciye bir gecede devrettiler. Biz buna karşıyız" diye konuştu.

Kendilerini durduran asker ile karşı karşıya gelmek istemediklerini vurgulayan maden işçisi ise "Bizim burada derdimiz hükümetin uygulamış olduğu haksız politikalar. Haklı davamızın peşindeyiz. 17 yıldır vermiş olduğumuz emeğin karşılığını almak üzereyken, 'Siz almayın, bırakın özel sektör alsın'. Böyle bir mantığın karşısındayız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim derdimiz kimse ile karşı karşıya gelmek değil. Sadece mücadele edip hakkımız olanı almak" dedi.

"AKP GİDECEK MİLLET İTTİFAKI GELECEK"

CHP Manisa İl Başkanı Balaban ise özelleştirmelerin sona ereceğini kaydederek, "Özelleştirmenin yerini halkın yararına kamulaştırmalar alacak. Söz veriyoruz eğer AKP hükümeti bütün bu direnişinize rağmen, bütün bu haklı tavrınıza rağmen zor gücü ile bu özelleştirmeyi yaparsa yapsın, AKP gidecek Millet İttifakı gelecek. Bu özelleştirmenin yerini kamulaştırma alacak. Sizler de iş güvencesi ile yaşamlarınızı sürdüreceksiniz" diye konuştu.