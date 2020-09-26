Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek - Son Dakika

Babalarını Soma'daki maden faciasında yitiren iki şehit çocuğu, uzaktan eğitim imkanı bulunmayan arkadaşlarına tablet alınması için okullarına kumbaralarını bağışladı.

Soma'da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında şehit olan Ferhat Tokgöz ile Kamil Çal'ın çocukları Selim Tokgöz (8) ile Ravza Çal (6), tablet ya da bilgisayarları olmadığı için EBA derslerine katılamayan ihtiyaç sahibi iki öğrenci için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, TÜRK-İŞ Madenciler İlkokulu Müdürü Fatih Arslan'a teslim etti.

Maden şehidi Ferhat Tokgöz'ün eşi ve okul öncesi öğretmeni Hidayet Tokgöz, AA muhabirine, oğlu Selim ile gurur duyduğunu söyledi.

Tokgöz, "Okuldan eve geldikten sonra oğlumla akşam yemeği yiyordum. Ona, 'Okulumuzda bazı öğrenciler tablet ya da bilgisayarları olmadığı için EBA derslerine katılamıyor biliyor musun?' dedim. O da bir anda kalktı. Kumbaralarını getirdi, 'al anne kumbaralarımı onlara tablet al' dedi." diye konuştu.

Oğlunun herhangi bir yönlendirme olmadan, sadece söylediği sözlerden etkilenerek kumbarasını bağışlamasının kendisini duygulandırdığını aktaran, Tokgöz, eşinin iş arkadaşı maden şehidi Kamil Çal'ın kızı Ravza'nın da kendilerine katılarak kumbarasını bağışladığını kaydetti.

Yapılan iki kumbara bağışıyla iki öğrencinin tablet sahibi olduğunu ve artık EBA derslerine katılabileceklerini dile getiren Tokgöz, "Umarım farkındalık oluşur. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize daha çok destek gelir." ifadelerini kullandı.