Somalı maden şehitlerinin ailelerinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somalı maden şehitlerinin ailelerinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Somalı maden şehitlerinin ailelerinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu derneğin üyeleri, depremzedeler için topladıkları yardımları kendilerine ait araçlarla Elazığ ve Malatya'ya götürdü.

Somalı maden şehitlerinin ailelerinden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin kurduğu derneğin üyeleri, depremzedeler için topladıkları yardımları kendilerine ait araçlarla Elazığ ve Malatya'ya götürdü.

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinin katılımıyla düzenlenen kampanyada toplanan gıda maddeleri, giysi, çocuk botu ve yorganlar araçlara yüklendi.

Maden şehidi Uğur Çolak'ın babası, Dernek Başkanı İsmail Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce yaşadıkları facia sonrası Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine uzatılan yardım elini unutmadıklarını söyledi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısını derinden hissettiklerini ifade eden Çolak, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki ailelerle temasa geçip, acılarını hafifletmek için destek olma isteklerini ilettiklerini anlattı.

Çolak, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'nın kırsal mahallerinde çadır kentlerde yaşayan bazı ailelere ulaştık. Onlara ihtiyaçlarını sorduk, 'Siz gelin yeter.' dediler. Biz de kendi aramızda hazırladığımız kolileri bugün yola çıkarak o ailelere ulaştıracağız. Onların yanında olup hem moral hem de gönlümüzden kopanları vereceğiz. Önceliğimiz çocukları sevindirmek."

Dernek üyeleri, araçlarına yükledikleri yardımlarla bölgeye hareket etti.

Malatya, Elazığ, Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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