Son Dakika Haberleri: Somalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Somalı madenciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Somalı madenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, AA tarafından düzenlenen Yılın Fotoğrafları oylamasında seçimlerini yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, AA tarafından düzenlenen Yılın Fotoğrafları oylamasında seçimlerini yaptı.

Deniş Maden İşletmesine ait açık ocakta çalışan maden işçileri, mesai sırasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına" isimli fotoğrafına oy veren işçilerden İbrahim Sevinç, tüm fotoğrafların güzel olduğunu, ancak seçtiği fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

Madenci Ömer Bedir ise "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını seçtiğini belirtti.

Madencilerden Sabri Özdinç ise kendisini en fazla spor kategorisindeki Mustafa Yalçın'a ait "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafının etkilediğini dile getirerek, "İlk kez birbirinden bu kadar özel ve güzel anı yansıtan fotoğrafları bir arada görüyorum. Türklüğümüzü her yerde savunduğumuz için gururluyum, bu yüzden oyum millilerimizin Fransa'da verdiği asker selamına. Bu an beni çok etkiledi." dedi.

Madenin açık ocak kömür üretim sorumlusu Maden Mühendisi Tamer Ergün de fotoğrafları çok beğendiklerini, oylamada maden emekçilerinin unutulmamasının da mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Somalı madenciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Manisa, Maden, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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