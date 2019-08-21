Somalı madenciler tazminat için yürüdü

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından işten çıkarılan madenciler, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle yürüdü.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı Işıklar Maden Ocağı ile Uyar Madencilik'te çalışan ve sayılarının 3 bin 500'ü aştığı belirtilen madenciler, facianın ardından işten çıkarıldıklarını, tazminatlarını ise alamadıklarını belirterek bugün eylem yaptı. Soma Cengiz Topel Meydanı'nda saat 12.30 sıralarında toplanan yaklaşık 100 işçiye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi yönetimi de destek verdi.

Bazı işçilerin eş ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte 'Bir avuç kömür için bir ömür tükettik', 'Haksızlığa uğradık sabırla bekledik, artık yeter', 'Tazminatlarımızı istiyoruz' yazılı pankartlar taşındı. 'İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı istiyoruz' ve 'Ankara duy sesimizi' sloganları atan işçiler,

Cengiz Topel Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

İşçilerin arasından seçilen 4 kişi, ELİ Müessese Müdürü İsmail Ceren ile görüştü.

Daha sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Abdullah Yavuz, "Bizler bu Cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Emeklilik ve tazminat hakları gasp edilen, yağmalanan maden işçileriyiz" dedi. Her seçimde söz verildiğini, ancak tutulmadığını öne süren Yavuz, "Tek çare kaldı, sesimizi bizimle aynı kaderi paylaşanlarla buluşturmak. Belki bir yerlerde halen işçilerin yasal haklarına saygı duyan, devletin sorumluluğunu kabul eden yöneticiler vardır ve sesimizi duyarlar diye, işte buradayız. Mücadele içindeyiz. Birlik halindeyiz ve asla hakkımızı almadan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık, sesizce dağıldı.