Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı - Son Dakika
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Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Somalı madencilerin kıdem tazminatlarının ödenmeye başlandığını bildirdi.

Somalı madenciler tazminatlarını almaya başladı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Somalı madencilerin kıdem tazminatlarının ödenmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, madencilerin çalışma şartlarının her geçen gün daha da iyileştirildiğini ifade etti.

Her bir madencinin emeğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Eynez Yer Altı Kömür Ocağı'nda çalışırken 30 Kasım 2014'te toplu halde hizmet akdi sonlandırılan madencilerimizden, 31 Aralık 2019'a kadar tazminat başvurusu yapanların kıdem ve ihbar tazminatları, 18 Şubat itibarıyla hesaplarına yatırılmaya başlandı. Somalı madenci kardeşlerimizin kıdem tazminatları konusunda müjdeyi kendileriyle daha önce paylaşmış ve söz vermiştik. Bugün, vermiş olduğumuz bu sözü yerine getiriyoruz. Kısa sürede Eynez kömür ocağında çalışan madencilerimizin tazminatları banka hesaplarına yatmış olacak."

Fatih Dönmez, Eynez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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