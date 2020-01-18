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Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı
6 saat önce
Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.Somali'de yayın yapan Shabelle TV ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğiin duyurdu.
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