Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.Somali'de yayın yapan Shabelle TV ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğiin duyurdu.