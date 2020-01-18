Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı - Son Dakika Dünya

Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

6 saat önce

Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Somali medyası: Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı, System.String[]

Somali medyası, Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin  yaralandığını belirtti.Somali'de yayın yapan Shabelle TV ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğiin duyurdu.


Somali, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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