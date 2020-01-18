Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı - Son Dakika

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Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı
6 saat önce
Somali medyası Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
Somali medyası Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı
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