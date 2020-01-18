Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı - Son Dakika

Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

6 saat önce

Somali medyası Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı.

Somali medyası Türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

Somali medyası türklerin de bulunduğu bölgede bombalı araç patlatıldı

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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