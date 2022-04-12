Somali medyasına "kadın eli" değecek - Son Dakika
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Somali medyasına "kadın eli" değecek

12.04.2022 22:08
Somali medyasına "kadın eli" değecek

Somali'de ilk kez sadece kadınların görev aldığı ve yönettiği bir medya grubu kuruldu.

Somali'de ilk kez sadece kadınların görev aldığı ve yönettiği bir medya grubu kuruldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) desteğiyle kurulan ve bünyesinde radyo, televizyon ve bir de haber sitesinin bulunduğu "Bilan Medya" 25 Nisan'da Somali halkına hizmet vermeye başlayacak.

Bilan Medya Genel Yayın Yönetmeni Nesrin Muhammed İbrahim, Somalili kadın gazetecilerin uzun zamandır ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü belirterek, şu anda Somali medyasının, ülke nüfusun yarısının sesini ve hikayelerini görmezden geldiğini açıkladı.

Ağırlıklı olarak Somalili kadınların hikayelerine yer vermeyi amaçlayan kurum, gazetecilik okuyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenlere de staj imkanı sağlayacak.

UNDP'nin desteğiyle, kurumdaki kadın gazetecilere, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri tarafından eğitim imkanı da verilecek.

Uzun yıllardır iç çatışma ve istikrarsızlıkla boğuşan ülkede medya kuruluşlarının tamamına yakınını erkekler yönetiyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Somali, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali medyasına 'kadın eli' değecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali medyasına "kadın eli" değecek - Son Dakika
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