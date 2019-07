Somali Milli Günü Resepsiyonu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor. Somali'nin ekonomik olarak kalkındırılması ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Somali'ye yapılan insani ve kalkınma yardımlarımızın miktarı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır." dedi.

Bakan Pakdemirli, başkentte bir otelde "1 Temmuz Somali Milli Günü" dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda ayrıca Somali Tarım Bakanı Said Hüseyin Eid, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Somali parlamentosu üyeleri, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, basın mensupları ve davetliler de hazır bulundu.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Pakdemirli, Somali'nin bağımsızlığının yıl dönümünü Türk hükümeti adına kutlayarak, Türkiye-Somali ilişkilerinin tarihi bağlara ve ortak değerlere dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de bu ülkeye ziyaretinin ilişkilerin dönüm noktasını teşkil ettiğini kaydeden Pakdemirli, bu ziyaretin dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen son birkaç yılda Somali'nin gözle görülür şekilde ilerleme katettiğinin altını çizen Pakdemirli, on yıllar süren şiddet ve felaketlerin ardından artık başkent Mogadişu'da ticaretin atak yaptığını ve dünya etrafında yaşayan Somalililerin yeniden ülkelerine döndüğünü aktardı.

Somali'de istikrar ve güvenliğin sağlanması için temel mücadelenin sürdürüldüğünü anımsatan Pakdemirli, Somali barışı için uluslararası toplumun desteğinin sürekliliğine olan ihtiyacı vurguladı.

İki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğine değindiği konuşmasında Bakan Pakdemirli şunları dile getirdi:

"Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor. Somali'nin ekonomik olarak kalkındırılması ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin farklı bölgelerinde eğitim, sağlık, belediye, altyapı ve su kuyuları gibi çeşitli alanlarda çok sayıda kalkınma projesi ya bitirildi ya da yolda. Türk özel sektörünü, bütçe desteğimizle, Somali'ye yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Somali'deki Türk üssü TURKSOM'un konsolide, disiplinli ve fedakar bir Somali Ulusal Ordusunun kurulması amacıyla askeri desteğini devam ettiriyor. Söz konusu eğitim merkezimizde Somali polis özel harekat personelini de eğitiyoruz.

Türkiye sivil toplum örgütleri ile de sahada faaliyet yürütmekte ve insani ve kalkınma yardımları temelinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar Somali'ye yapılan insani ve kalkınma yardımlarımızın miktarı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır. Türkiye'de yaşayan ve eğitim gören Somalililerin artan sayısı, dostluk ve dayanışma bağlarımızın açık bir göstergesidir. Somali-Somaliland arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık girişimlerimizi sürdürüyoruz. Afrika ve özellikle Somali ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin, 'Afrika Ortaklık Politikamızın' önümüzdeki yıllarda da önemli bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizmek isterim."

"Değerli müttefik Türkiye"

Somali Tarım Bakanı Said Hüseyin Eid de konuşmasında Türk hükümeti ve Türk halkının Somali ulusal özgürlüğünün daima yanında yer aldığını söyledi.

Bakan Eid, "Bugün de (Türkiye) hala altyapı, barışın sağlanması, kurumsal yapılanma ve bunların da ötesinde terörle mücadele konusunda çok değerli müttefikimizdir. Türk hükümetinin, Somali halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vermiş olduğu sonsuz desteklerine minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Mohamed de Türkiye-Somali arasındaki diplomatik bağların 1969 yılında oluşturulduğunu kaydederek, "Somali Federal Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Türkiye ile tarihi ilişkilere sahiptir." dedi.

Mohamed, Erdoğan'ın ziyaretten sonra eğitim, sağlık, ticaret, insani ilişkiler, altyapı ve güvenlik alanlarında gelişim sağlandığını belirterek şunları dile getirdi:

"Bu sonsuz ve samimi yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti Somali halkının kalbinde ve gönlünde çok özel bir yere sahip oldu. Zor zamanlarımızda yanımızda olup destek çıkan uluslararası ve bölgesel dostlarımıza minnettarız. Somali'nin gelişmesinde ve yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan öncelikle Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Afrika Birliği, Amerika, Avrupa Delegasyonu ve Arap Ligi'ne bu vesileyle şükranlarımı sunarım."

Daha sonra Somali'nin 59. Bağımsızlık Yılı şerefine Somali bayrağının yer aldığı pasta kesildi.

Davetliler resepsiyonda Afrika ve Somali mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

