Somali muhalefetinden "terör saldırısını yabancılar planladı" açıklamasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali muhalefetinden 'terör saldırısını yabancılar planladı' açıklamasına tepki - Son Dakika

Somali muhalefetinden "terör saldırısını yabancılar planladı" açıklamasına tepki

7 saat önce

Somali'de 6 muhalif partinin yer aldığı Ulusal Partiler Forumu (FNP), geçen hafta sonu düzenlenen bombalı saldırıdan yabancı bir ülkenin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

Somali muhalefetinden

Somali'de 6 muhalif partinin yer aldığı Ulusal Partiler Forumu (FNP), geçen hafta sonu düzenlenen bombalı saldırıdan yabancı bir ülkenin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

FNP, yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında 2 Türk vatandaşının da olduğu başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıdan yabancı bir ülkeyi sorumlu tutan istihbarat ajansını gerçeklerin üzerini örtmekle suçladı.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansının (NISA) saldırıyla ilgili yabancı bir ülkeyi suçlamasının arkasında hiçbir somut delil olmadığını belirten FNP, açıklamadan saatler sonra saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiğini hatırlattı.

İstihbaratın görevini yapmak yerine halkı yatıştırmak için bu tür ifadeler kullandığını kaydeden FNP, hükümete, yanlış bilgi yaymak ve her büyük sorunda halkı "uyutmak" için kullanılacak hayali bir düşman yaratmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Muhalif koalisyonda, eski cumhurbaşkanları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud gibi isimler yer alıyor.

Yaralılar Türkiye'ye getirildi

Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

NISA, saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğunu belirterek, saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiğini duyurmuştu.

Eş-Şebab, bu açıklamanın hemen ardından saldırıyı üstlenmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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