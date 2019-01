Somali Mutfağını Başkente Taşıdılar (1)

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye 'de eğitim gören Somalili 3 öğrencinin Ankara 'da açtığı restoran, "Somali mutfağını" başkente taşıdı.Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Somalili Abdülnasır Hasan, Muhammed İsse Abdullah ve Adam Halac Yusuf'un birlikte açtığı "Somali Sofrası" ismini verdikleri restoran, bu ülkeye özgü geleneksel yemekleri başkentlilerle buluşturuyor.Öğrencilerin, yaklaşık 3 ay önce Ankara'da açtığı restoran, başkentte Somali mutfağına ait yemeklerin yapıldığı ilk mekan olma özelliği taşıyor.Somali'de hayvancılığın yaygın olduğu ve halk eti çok sevdiği için menüdekilerin büyük çoğunluğu et yemekleri. Restoranda, baharatın da bol miktarda kullanıldığı Somali usülü etli pilav, samosa, etli makarna ve et kavurma gibi çok sayıda lezzeti bir arada bulmak mümkün.Bir Arap, bir Türk ve 6 Somalilinin çalıştığı restoranın mutfak bölümünde çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor.Başkentteki Somalililerin buluşma merkezi"Somali Sofrası"nın ortaklarından girişimci Abdülnasır Hasan, üniversite eğitimi için 2012'de Türkiye'ye geldi. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Hasan, daha sonra yüksek lisans eğitimi için 2016'da Samsun'dan ayrılarak Ankara'ya yerleşti.Atılım Üniversitesindeki yüksek lisans eğitim sırasında kendisi gibi Türkiye'de okuyan Somalili arkadaşlarıyla ileriye dönük neler yapabilecekleri üzerine daima kafa yoran Hasan, son yıllarda başkentte sayıları artan Somalililerin taleplerini karşılayacak bir mekan açma fikri üzerine yoğunlaştı.Hasan ve iki arkadaşı, Somali'den ve özellikle Avrupa 'dan Ankara'ya gelen Somalililerin sayısının artması üzerine başkentte ülkesine özgü yemeklerin yapıldığı bir restoran açmaya karar verdi.Ankara'daki Somalililerin sayısının artmasını fırsata çevirdiklerini söyleyen Hasan, "Burası Ankara'daki tek Somali lokantası. Biz burayı açtıktan sonra yeni Somali lokantası açmayı düşünenler oldu çünkü ihtiyaç var. Başka lokantalar da açılacak." diye konuştu.Hasan, Türkiye'nin büyük bir Müslüman ülke olması ve kendi ülkelerine yakın hissetmeleri sebebiyle Somalililerin Türkiye'yi daha fazla tercih ettiğini dile getirdi.Yurt dışındaki Somalililerin eskiden çoğunlukla Suudi Arabistan 'ı seçtiğini anlatan Hasan, buna karşılık son yıllarda Türkiye ve Somali arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle halkın Türkiye'yi daha fazla önemsediğini ifade etti."Yoldan geçenler mekanın ismini görünce merak edip soruyor""Somali Sofrasını" ilk açtıklarında hiç tecrübeleri olmadığını söyleyen Hasan, okuyup araştırarak gün geçtikçe daha fazla gelişme katettiklerini dile getirdi. Hasan, "İlk ay çok zorlandık. Her şeyi dışarıdan tek tek alıyorduk, toptancıya gitmiyorduk. Tavuğu falan marketten alıyorduk. Battık yani ama daha sonra (toptancıdan almamız gerektiğini) öğrendik." dedi.Hasan, işlerinin şu anda çok iyi olduğunu ve başlangıçta düşündüklerinden daha iyiye gittiğini belirterek, "Sadece burası bize küçük geldi. Başka yerlerde de Somali Sofrası açmayı düşünüyoruz. İkinci şubemizi İstanbul 'da açmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.Restorana gelen müşterilerin farklı milletlerden olduğuna işaret eden Hasan, şöyle devam etti:"Buraya sadece Somalililer gelmiyor. Çoğunluğu Somalili fakat diğer Afrika ülkelerinden gelenler de var. Mutfağımız benzer olduğu için Somali'nin komşusu Doğu Afrika ülkelerinden de çok sayıda müşteri geliyor. Etiyopya Tanzanya gibi. Bunların yanı sıra Orta Afrika ülkesi Nijerya ve Kuzey Afrika ülkesi Mısır 'dan da geliyorlar. Bizim müşterilerimiz, Somalililerden sonra en fazla Araplar. Mutfağımız birbirine yakın olduğu için çok Arap geliyor. Türkler de geliyor. Yoldan geçenler mekanın ismini görünce merak edip gelip soruyor, ne yapıyorsunuz, ne tür yemekler var diye.""Esnaf sayesinde toptancıdan almayı öğrendik"Civardaki esnafla iyi ilişkilere sahip olduklarını ve kendilerine çok yardımcı olduklarını dile getiren Hasan, esnafın restoranın işleyişi hakkında da tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.Hasan, "Biz (ilk başta) her şeyi dışarıdan alıyorduk. Onların sayesinde toptancıdan almayı öğrendik. Biz bilmiyorduk. Esnaf bize tavsiye verdi, yardımcı oldu." dedi."Paramız olmadığında borç yazdırıyoruz""Somali Sofrası"nın müdavimleri arasında yer alan Afrikalı öğrenciler de Ankara'da bu tarz bir restoranın açılmasından oldukça memnun.Öğrencilerden Somalili Abdüşşekür, "Biz buradaki yemekleri çok beğeniyoruz. Bazı zamanlar buraya gelip kendimizi Somali'de gibi hissediyoruz." dedi. Restorandaki fiyatların oldukça makul olduğunu söyleyen Abdüşşekür, "Öğrenciler için, bizim için oldukça uygun ve (paramız olmadığında) borç yazdırabiliyoruz." ifadesini kullandı.Müşterilerden Muhammed de burada hazırlanan yemeklerle büyüdüklerini ve Ankara'da böyle bir restoranın bulunmasının kendileri için oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Muhammed, "Biz, annelerimizin yaptığı bu yemekleri bazen yapamıyoruz. Kendi yemeklerimizi yiyebilmek için bize fırsat oldu. Neredeyse her gün geliyorum." dedi.