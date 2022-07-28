Yetkili, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti.

Merka kenti yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet görevlilerini hedef alan intihar saldırısında Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow'un da aralarında olduğu ölülerin sayısının 13'e çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somali'deki iki bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

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