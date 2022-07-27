Afgooye kentindeki işlek bir hayvan pazarında yaşanan patlamada ise en az 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Somali 'nin Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen iki patlamada aralarında belediye başkanının da olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de iki bombalı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika

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