Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı... - Son Dakika Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı...

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir caddede Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı..., System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var

Mogadişu, Somali, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı İtalya'da kullanım amaçlı olarak evde esrar yetiştirmek artık suç değil Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti

Son Dakika Haberleri
18:16 Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
18:13 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi... - Son Dakika Haber
18:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika Haber
18:10 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir - Son Dakika Haber
18:10 Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]