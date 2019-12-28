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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı...
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir caddede Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:05
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var
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