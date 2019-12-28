Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi. - Son Dakika

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi.
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi. - MOGADİŞU
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