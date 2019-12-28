Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi. - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi.

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi., System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 61'e yükseldi. - MOGADİŞU

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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