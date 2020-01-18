Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk... - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk...

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk inşaat şirketi çalışanları yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk..., System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk inşaat şirketi çalışanları yaralandı.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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