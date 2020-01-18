Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk... - Son Dakika

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk...
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk inşaat şirketi çalışanları yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk inşaat şirketi çalışanları yaralandı.
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