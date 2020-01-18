Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı. - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı.

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı., System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı. - MOGADİŞU

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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