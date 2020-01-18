Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı. - Son Dakika

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı.
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç Türklerin yemek yediği restorana daldı. - MOGADİŞU
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