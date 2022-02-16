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Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

16.02.2022 08:19
Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bombalı saldırılar, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde yaşandı.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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