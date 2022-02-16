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Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

16.02.2022 10:21
Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali polisi, başkent Mogadişu'daki polis merkezleri ve kontrol noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma seslerinin duyulduğu, saldırılarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıları üstlenen Eş-Şebab terör örgütü, 2 araçla 6 bombalı saldırı düzenlediğini öne sürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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