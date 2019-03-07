Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Devlet Tiyatrosu Yakınlarında Patlama Meydana Geldi.
51 dakika önce
IHAAW115224-ASA/07-03-2019- Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.
IHAAW115224-ASA/07-03-2019
- Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. 07.03.2019 11: 52: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:58 Kaynak: İHA
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