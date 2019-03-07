Son Dakika Haberleri: Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Devlet Tiyatrosu Yakınlarında Patlama Meydana Geldi.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Devlet Tiyatrosu Yakınlarında Patlama Meydana Geldi.

51 dakika önce

IHAAW115224-ASA/07-03-2019- Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Devlet Tiyatrosu Yakınlarında Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW115224-ASA/07-03-2019

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. 07.03.2019 11: 52: 24 TSI
NNNN - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Somali, Mogadişu, 3. Sayfa
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