Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi... - Son Dakika

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi...
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.
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