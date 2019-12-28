Son Dakika › Güncel › Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi. - Son Dakika
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.
Son Dakika Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı