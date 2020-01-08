Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Son Dakika

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı
6 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı
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