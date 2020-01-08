Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı

Mogadişu, Hükümet, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

Son Dakika Haberleri
17:18 AVM'DE ÇATI ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
17:18 Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:18 Suğla arazisindeki suyun boşaltılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
17:18 Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişi salıverildi. - Son Dakika
17:18 Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]