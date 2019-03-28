Son Dakika Haberleri: Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...

52 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği..., System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Somali, Mogadişu, 3. Sayfa
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