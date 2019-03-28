Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...
52 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:53 Kaynak: İHA
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