Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı.

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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