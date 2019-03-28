Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...
1 saat önce
- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı.
- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
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