Son Dakika Haberleri: Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği...

1 saat önce

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Nedeni Henüz Bilinmeyen Büyük Bir Patlamanın Meydana Geldiği..., System.String[]
- Somali'nin başkenti Mogadişu'da nedeni henüz bilinmeyen büyük bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

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