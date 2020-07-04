Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan liman yakınlarında bomba yüklü araç patladı.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan limanın yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Bir liman işçisi, "Metal enkaz parçaları liman içine düştü ve silah sesleri duyduk. Güvenlik güçleri bölgeyi kuşattı" ifadelerini kullandı. Madina Hastanesinde hemşire olan Halima Nur, meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede esnaf olan Muhammed Ali ise patlamanın şiddetiyle sarsıntı hissettiklerini belirtti. - MOGADİŞU